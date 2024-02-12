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Из КНДР вернулась первая группа туристов из России: в Северной Корее побывали жители более 10 регионов России

Крупнейшая группа российских туристов вернулась из КНДР

2:19
Туризм

В понедельник, 12 февраля, пресс-служба регионального правительства сообщила о возвращении крупнейшей за последние пять лет группы российских туристов из поездки в КНДР.

Крупнейшая группа российских туристов вернулась из КНДР
Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0

Состав этой туристической группы включал жителей различных регионов России, таких как

  • Приморский край.
  • Хабаровский край.
  • Иркутская область.
  • Ленинградская область.
  • Сахалинская область.
  • Калининградская область.
  • Новосибирская область.
  • Рязанская область,
  • Москва, Московская область
  • Санкт-Петербург.

Также в поездке приняли участие студенты краевой спортивной школы олимпийского резерва из Арсеньева. Это была самая многочисленная группа иностранных посетителей, побывавшая в Северной Корее с момента ее основания.

В течение четырех дней и трех ночей российские туристы отдыхали в КНДР. В первый день они посетили основные достопримечательности Пхеньяна, включая комплекс Мансудэи, самый высокий монумент идеи Чучхе, площадь Ким Ир Сена, Памятник советским воинам-освободителям, а также Мангендеский дворец школьников, где ежедневно принимают около 10 тысяч детей.

Последующие дни группа из России провела на горнолыжном курорте, где им было доступно 10 склонов разной сложности с общей протяженностью более 17 километров. Также на курорте были предоставлены услуги проката спортивной одежды и оборудования, различные подъемники, каток, гостиницы, кафе, рестораны, СПА и магазины.

Следующие поездки российских туристов в КНДР запланированы на март, как сообщил глава агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков. Продолжительность каждой поездки также составит четыре дня и три ночи, с 8 по 11 марта, а вторая поездка будет на день длиннее, с 11 по 15 марта.

В ближайшие годы власти КНДР планируют завершить строительство Вонсан-Кальмаской туристической зоны, которая будет включать 17 отелей, 37 гостиниц, магазины и огромный пляж. Эта туристическая зона площадью более 2,8 квадратных километров также будет открыта для посещения российскими туристами.

Сближение Москвы и Пхеньяна: российские туристы в КНДР
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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