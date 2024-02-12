Из КНДР вернулась первая группа туристов из России: в Северной Корее побывали жители более 10 регионов России

Крупнейшая группа российских туристов вернулась из КНДР

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В понедельник, 12 февраля, пресс-служба регионального правительства сообщила о возвращении крупнейшей за последние пять лет группы российских туристов из поездки в КНДР.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0

Состав этой туристической группы включал жителей различных регионов России, таких как

Приморский край.

Хабаровский край.

Иркутская область.

Ленинградская область.

Сахалинская область.

Калининградская область.

Новосибирская область.

Рязанская область,

Москва, Московская область

Санкт-Петербург.

Также в поездке приняли участие студенты краевой спортивной школы олимпийского резерва из Арсеньева. Это была самая многочисленная группа иностранных посетителей, побывавшая в Северной Корее с момента ее основания.

В течение четырех дней и трех ночей российские туристы отдыхали в КНДР. В первый день они посетили основные достопримечательности Пхеньяна, включая комплекс Мансудэи, самый высокий монумент идеи Чучхе, площадь Ким Ир Сена, Памятник советским воинам-освободителям, а также Мангендеский дворец школьников, где ежедневно принимают около 10 тысяч детей.

Последующие дни группа из России провела на горнолыжном курорте, где им было доступно 10 склонов разной сложности с общей протяженностью более 17 километров. Также на курорте были предоставлены услуги проката спортивной одежды и оборудования, различные подъемники, каток, гостиницы, кафе, рестораны, СПА и магазины.

Следующие поездки российских туристов в КНДР запланированы на март, как сообщил глава агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков. Продолжительность каждой поездки также составит четыре дня и три ночи, с 8 по 11 марта, а вторая поездка будет на день длиннее, с 11 по 15 марта.

В ближайшие годы власти КНДР планируют завершить строительство Вонсан-Кальмаской туристической зоны, которая будет включать 17 отелей, 37 гостиниц, магазины и огромный пляж. Эта туристическая зона площадью более 2,8 квадратных километров также будет открыта для посещения российскими туристами.