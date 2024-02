Из КНДР вернулась первая группа туристов из России: в Северной Корее побывали жители более 10 регионов России

В понедельник, 12 февраля, пресс-служба регионального правительства сообщила о возвращении крупнейшей за последние пять лет группы российских туристов из поездки в КНДР.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0