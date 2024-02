Таиланд бьёт тревогу: лихорадка денге угрожает как туристам, так и местным жителям.

В январе в Таиланде власти предупредили о распространении лихорадки денге и призвали принимать меры защиты от укусов комаров. Среди заражённых были как обычные туристы, так и известные российские личности.

Фото: www.flickr.com by Студия Incendo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic