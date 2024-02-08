Таиланд бьёт тревогу: лихорадка денге угрожает как туристам, так и местным жителям.

The Thaiger: В Таиланде объявили о пандемии: российские туристы также стали жертвами инфекции

В январе в Таиланде власти предупредили о распространении лихорадки денге и призвали принимать меры защиты от укусов комаров. Среди заражённых были как обычные туристы, так и известные российские личности.

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По информации The Thaiger, в стране в январе зарегистрировано 8 197 случаев заражения. Это значительный прирост по сравнению с прошлым годом, составивший 91,25%, с 13 летальными исходами. Эти данные были опубликованы Департаментом по контролю за заболеваниями (DCD).

Среди заражённых также оказалась известная российская актриса Ирина Безрукова, которая заразилась во время отпуска на курорте Самуи. Её лечение было описано как минимальное.

В Таиланде также заболели и туристы. Один из них пережил значительные трудности после укуса комара: он был госпитализирован в тайской больнице, а его семье пришлось столкнуться с высокими медицинскими счетами.

Местные власти выразили серьёзную озабоченность ситуацией, отметив, что лихорадка денге представляет значительную угрозу, особенно в тропических и субтропических регионах. Они подчеркнули важность защиты от укусов комаров и призвали общественность обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.

Вирус денге сопровождается высокой температурой, головными болями, болями в суставах и тошнотой. Особое внимание уделяется уязвимости детей, а большинство случаев заболевания сконцентрировано в южных и центральных провинциях страны, включая туристические районы, такие как Пхукет, Краби, Сураттхани и Бангкок.

Помимо лихорадки денге, в Таиланде также зарегистрированы случаи заражения вирусом Зика. Из-за этого управление общественного здравоохранения призвало беременных женщин в Хуахине и смежных районах принять срочные меры предосторожности. Количество заражённых в январе составило 25 человек.