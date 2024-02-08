Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД объяснили, могут ли полицейские снять номера с автомобиля
Северо-Западный университет (США): обнаружена особенность, продлевающая жизнь на 2,5 года
Какой уход от пигментации в салоне и дома советуют эксперты
Ученые заявили, что использование ополаскивателей для рта нарушает баланс микробиоты
Стало известно, сколько получали самозанятые российские мужчины в 2023 году
Почему стоит посадить пихту на дачном участке
Посол Антонов сообщил, что обвинения Карлсона в получении гонорара за интервью с Путиным нелепы
Российские хакеры положили сеть крупнейшего провайдера в Польше
Кошки: история одомашнивания, культурные символы и вклад в науку
Таиланд бьёт тревогу: лихорадка денге угрожает как туристам, так и местным жителям.

The Thaiger: В Таиланде объявили о пандемии: российские туристы также стали жертвами инфекции

Туризм

В январе в Таиланде власти предупредили о распространении лихорадки денге и призвали принимать меры защиты от укусов комаров. Среди заражённых были как обычные туристы, так и известные российские личности.

The Thaiger: В Таиланде объявили о пандемии: российские туристы также стали жертвами инфекции
Фото: www.flickr.com by Студия Incendo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По информации The Thaiger, в стране в январе зарегистрировано 8 197 случаев заражения. Это значительный прирост по сравнению с прошлым годом, составивший 91,25%, с 13 летальными исходами. Эти данные были опубликованы Департаментом по контролю за заболеваниями (DCD).

Среди заражённых также оказалась известная российская актриса Ирина Безрукова, которая заразилась во время отпуска на курорте Самуи. Её лечение было описано как минимальное.

В Таиланде также заболели и туристы. Один из них пережил значительные трудности после укуса комара: он был госпитализирован в тайской больнице, а его семье пришлось столкнуться с высокими медицинскими счетами.

Местные власти выразили серьёзную озабоченность ситуацией, отметив, что лихорадка денге представляет значительную угрозу, особенно в тропических и субтропических регионах. Они подчеркнули важность защиты от укусов комаров и призвали общественность обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.

Вирус денге сопровождается высокой температурой, головными болями, болями в суставах и тошнотой. Особое внимание уделяется уязвимости детей, а большинство случаев заболевания сконцентрировано в южных и центральных провинциях страны, включая туристические районы, такие как Пхукет, Краби, Сураттхани и Бангкок.

Помимо лихорадки денге, в Таиланде также зарегистрированы случаи заражения вирусом Зика. Из-за этого управление общественного здравоохранения призвало беременных женщин в Хуахине и смежных районах принять срочные меры предосторожности. Количество заражённых в январе составило 25 человек.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности

Советы по уходу за кожей лица, увлажнению волос и выбору правильной постельного белья для безупречного внешнего вида с самого утра.

Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как добиться быстрой всхожести семян перца
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия Любовь Степушова Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин
Российскому кораблю отказали в обслуживании в китайском порту. Тенденция?
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Российские учёные пробурили сверхглубокую скважину в Антарктиде: что им удалось оттуда достать
Российские учёные пробурили сверхглубокую скважину в Антарктиде: что им удалось оттуда достать
Последние материалы
The Thaiger: В Таиланде объявили о пандемии: российские туристы также стали жертвами инфекции
В ГИБДД объяснили, могут ли полицейские снять номера с автомобиля
Северо-Западный университет (США): обнаружена особенность, продлевающая жизнь на 2,5 года
Какой уход от пигментации в салоне и дома советуют эксперты
Ученые заявили, что использование ополаскивателей для рта нарушает баланс микробиоты
Стало известно, сколько получали самозанятые российские мужчины в 2023 году
Почему стоит посадить пихту на дачном участке
Посол Антонов сообщил, что обвинения Карлсона в получении гонорара за интервью с Путиным нелепы
Российские хакеры положили сеть крупнейшего провайдера в Польше
Кошки: история одомашнивания, культурные символы и вклад в науку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников