Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля

Безопасность номера в отеле: проверенный метод с бутылкой под кроватью

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чтобы убедиться в безопасности номера в отеле, можно применить необычный метод: бросить бутылку под кровать и наблюдать, как она выйдет на другой стороне. Этот совет был предложен стюардессой из голландской авиакомпании KLM, которая регулярно останавливается в отелях между рейсами.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Эстер поделилась этим советом на платформе TikTok, став популярной среди пользователей. Она подчеркивает важность проверки безопасности номера перед заселением, осматривая все его уголки. Согласно имеющейся статистике, иностранных туристов часто ограбляют в отелях, особенно на нижних этажах, когда злоумышленники воспользуются незапертыми дверями или окнами. В своих видеороликах Эстер и другие путешественники выражают беспокойство по поводу возможности прятаться злоумышленников в номере, поэтому предпочтительно проверить его полностью, включая пространство под кроватью.

Предложенный стюардессой метод бросания бутылки под кровать для проверки безопасности вызвал впечатление у пользователей. Они отметили его простоту и эффективность.

Другая стюардесса из США, Кэт Камали, также известная благодаря видеороликам в интернете, рекомендует регулярно проверять номер отеля на наличие посторонних лиц и обращать внимание на состояние дверей и окон. Эксперты по безопасности предупреждают, что перед распаковкой багажа гостям следует уделить время на осмотр номера. Важно убедиться, что все двери и окна запираются, воспользоваться сейфом, если таковой имеется, и, если безопасность играет важную роль, избегать номеров на нижних этажах. Применение этих советов поможет обеспечить комфортное пребывание в гостинице для каждого путешественника.