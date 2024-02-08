Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умер соратник Андрея Макаревича* по группе "Машина времени"
Почему мы видим кошек во сне: смысл и интерпретация сновидений
Киев ищет провокаторов для комментариев под интервью Такера с Путиным
Лариса Гузеева опубликовала архивные кадры 1998 года: "Красивая женщина"
Онколог Аннунциата назвала ожирение и алкоголь основными причинами рака у молодежи
Дочку Глюкозы высмеяли за странный наряд: бабский стиль
Эксперт в ЖКХ разъяснил, как отличить личные трубы в квартире от общедомовых
Автоэксперты рассказали, что произойдёт с машиной из-за бензинового "голода"
Шесть рекомендаций от голливудских дерматологов о том, как избавиться от отеков под глазами
Российские жемчужины: исследование OneTwoTrip раскрывает популярные места отдыха

Какие места в России хотят посетить туристы: Камчатка в тренде

1:45
Туризм

Результаты исследования OneTwoTrip выявили, что среди внутренних туристических мест в России наибольшей популярностью у россиян пользуются различные природные достопримечательности.

Какие места в России хотят посетить туристы: Камчатка в тренде
Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0

На первом месте оказалась Камчатка, которую выделили 29,6% опрошенных. Средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле на полуострове составляет 3 000 рублей в сутки.

Второе место в списке заняло озеро Байкал, мечтой о посещении которого грезят 28,7% респондентов. Проживание в окрестностях этого популярного озера обойдется примерно в 6 000 рублей за ночь.

Тройку лидеров закрывает Алтай, который привлекает 22,8% голосующих. Стоимость проживания в гостинице этого живописного горного края составляет около 2 500 рублей.

В список наиболее привлекательных точек России также вошли:

  • Калининград (16,2%; средняя стоимость проживания в городе — 2 300 рублей)
  • Владивосток (14,6%; 2 200 рублей).
  • Мурманск (12,3%; 4 500 рублей).
  • Сахалин (11,7%; 4 000 рублей).
  • Карелия (11,4%; 2 200 рублей).
  • Дагестан (8,8%; 2 300 рублей).
  • Казань (7,6%; 2 800 рублей).

Кроме того, в числе желаемых мест посещения также были упомянуты Кавказские Минеральные Воды, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, Якутия, Нижний Новгород, Новосибирск, Чечня, Курильские острова и Волгоград.

10 лучших мест России для путешествий! Или что будет с путешествиями в этом году?
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
В России описали сценарий войны России и НАТО
Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия Любовь Степушова Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Последние материалы
Онколог Аннунциата назвала ожирение и алкоголь основными причинами рака у молодежи
Дочку Глюкозы высмеяли за странный наряд: бабский стиль
Эксперт в ЖКХ разъяснил, как отличить личные трубы в квартире от общедомовых
Автоэксперты рассказали, что произойдёт с машиной из-за бензинового "голода"
Шесть рекомендаций от голливудских дерматологов о том, как избавиться от отеков под глазами
Live Science выяснили, смешиваются ли воды Тихого и Атлантических океанов
Депутат Свищев уверен, что Европе тяжело без российских клубов и российских денег
Какие места в России хотят посетить туристы: Камчатка в тренде
Эмоциональная связь и здоровье: как питомцы влияют на наше благополучие и общество
Комнатные цветы будут радовать вас, если проводить подкормку натуральным средством
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников