Российские жемчужины: исследование OneTwoTrip раскрывает популярные места отдыха

Какие места в России хотят посетить туристы: Камчатка в тренде

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Результаты исследования OneTwoTrip выявили, что среди внутренних туристических мест в России наибольшей популярностью у россиян пользуются различные природные достопримечательности.

Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0

На первом месте оказалась Камчатка, которую выделили 29,6% опрошенных. Средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле на полуострове составляет 3 000 рублей в сутки.

Второе место в списке заняло озеро Байкал, мечтой о посещении которого грезят 28,7% респондентов. Проживание в окрестностях этого популярного озера обойдется примерно в 6 000 рублей за ночь.

Тройку лидеров закрывает Алтай, который привлекает 22,8% голосующих. Стоимость проживания в гостинице этого живописного горного края составляет около 2 500 рублей.

В список наиболее привлекательных точек России также вошли:

Калининград (16,2%; средняя стоимость проживания в городе — 2 300 рублей)

Владивосток (14,6%; 2 200 рублей).

Мурманск (12,3%; 4 500 рублей).

Сахалин (11,7%; 4 000 рублей).

Карелия (11,4%; 2 200 рублей).

Дагестан (8,8%; 2 300 рублей).

Казань (7,6%; 2 800 рублей).

Кроме того, в числе желаемых мест посещения также были упомянуты Кавказские Минеральные Воды, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, Якутия, Нижний Новгород, Новосибирск, Чечня, Курильские острова и Волгоград.