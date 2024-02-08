Введение курортного сбора в Санкт-Петербурге: что нужно знать туристам

Для гостей Петербурга выпустили памятки к началу курортного сбора

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге будет введен курортный сбор для туристов, проживающих в гостиницах, апарт-отелях и санаториях. Это решение принято членами комитета по развитию туризма совместно с экспертами туристического рынка и направлено на развитие инфраструктуры и улучшение условий отдыха для посетителей Северной столицы.

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Согласно сообщению пресс-службы администрации Петербурга, для удобства туристов и представителей гостиничного бизнеса будет предоставлена подробная информация о порядке и размере курортного сбора. В специальных памятках содержится инструкция по правильному расчету суммы сбора, а также перечень категорий граждан, освобожденных от его уплаты.

Ранее сообщалось, что средства, собранные в результате введения курортного сбора, будут направлены на финансирование реставрации Московских триумфальных ворот, строительство фонтана в Линейном парке и благоустройство пляжей в Курортном районе. Это нововведение вступит в силу с начала апреля 2024 года и будет применяться к туристам, посещающим Санкт-Петербург.

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