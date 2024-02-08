В России предложили увеличить лимит на ввоз валюты. Зарубежные туристы испытывают дискомфорт из-за неработающих банковских карт

Лимит на ввоз иностранной валюты в Россию предложено увеличить до 30 тыс. долларов

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представители туристической отрасли высказали мнение о необходимости увеличения лимита на ввоз иностранной валюты в Россию с 10 до 30 тысяч долларов.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

Они объяснили, что из-за неработоспособности карт зарубежных банков в РФ зарубежные путешественники сталкиваются с трудностями при оплате услуг и товаров.

Александр Мусихин, участник рабочей группы РСТ по въездному туризму, отметил отсутствие доступных средств оплаты с картами иностранных банков в России. Он подчеркнул важность увеличения лимита до 30 тысяч долларов, учитывая спрос туристов из стран Ближнего Востока, для которых сумма в 10 тысяч долларов является недостаточной.

Илья Уманский, президент РСТ, отметил, что этот вопрос уже ранее обсуждался в организации и внесен в резолюцию, реализацией которой займется комитет по въездному туризму. Он также отметил, что необходимо искать альтернативные способы платежей, учитывая сложности с текущими методами.

Летом власти РФ приняли закон, который позволяет российским банкам открывать счета иностранцам удаленно. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия карт и счетов в российских банках.

Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ, сообщил, что российские банки уже начали разрабатывать финансовые продукты для иностранцев и проводят пилотные запуски "туристических карт".

Годом ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предложил увеличить необъявляемый лимит на ввоз иностранной валюты в Россию в 10 раз, до 100 тысяч долларов.