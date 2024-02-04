Туристке спасли жизнь в самолете с помощью Apple Watch

Врач-пассажир спас жизнь туристки на борту рейса благодаря умным часам стюардессы

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Благодаря умным часам стюардессы и быстрому реагированию врача-пассажира по имени Рашид Диас, жизнь пожилой туристки была спасена на рейсе авиакомпании Ryanair из Бирмингема в Верону.

Когда у женщины возникли проблемы с дыханием, стюардессы обратились к пассажирам за помощью, и Диас, будучи врачом, ответил на вызов. С использованием умных часов Apple он измерил уровень кислорода в крови путешественницы и, обнаружив низкий уровень, попросил доставить кислородный баллон.

Экстренные медицинские меры помогли стабилизировать состояние женщины до приземления в Вероне, где ей была предоставлена дополнительная медицинская помощь. История была поделена изданием Gizmochina, подчеркивая важность быстрого реагирования и использования современных технологий в авиационной медицине.