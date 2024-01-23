С 14 февраля запускаются чартеры Домодедово — Шарм-эль-Шейх

В Домодедово сообщили о новых чартерах в Шарм-эль-Шейх

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 14 февраля "Уральские авиалинии" запускают чартерные рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх, сообщил аэропорт "Домодедово", где базируется авиакомпания.

Фото: Global Look Press by Илья Галахов

Рейсы продолжительностью четыре часа будут выполняться авиалайнерами Airbus A321. Полётная программа предусматривает полёты дважды в неделю и продлится до 9 мая.

Весь парк перевозчика состоит из Airbus. В конце прошлого года 19 из них перешли в российскую собственность, поэтому их смело можно использовать для полётов за границу, не опасаясь ареста.

По словам главы Минтранса РФ Виталия Савельева, правительство выделило на выкуп зарубежных бортов около 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Кроме того, авиакомпании могут направлять на эти цели собственную чистую прибыль.