Роскачество будет присваивать звёзды гостиницам и курортам

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские гостиницы, пляжи, горнолыжные курорты и другие туристические объекты будут получать звёзды в Роскачестве, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Фото: iRecommend.ru

Для этого в его структуре создан орган по сертификации и классификации объектов туриндустрии "Роскачество — Туризм", в ноябре он получил соответствующую аккредитацию в Росаккредитации.

"Гостиницы и другие средства размещения должны пройти процедуру обязательной классификации и подтвердить свое соответствие по системе звёзд", — предупредили в организации.

Эксперты подведомственного Роскачеству Центра компетенций в сфере туризма будут не только оценивать уровень комфорта отелей в звёздах, но и выдавать халяльную сертификацию, а также помогут разработать и внедрить систему ХАССП.

Объективность "звёздности" туристических объектов обеспечат проводящиеся Центром веерные исследования качества услуг по методологии тайного гостя.