Российские гостиницы, пляжи, горнолыжные курорты и другие туристические объекты будут получать звёзды в Роскачестве, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Для этого в его структуре создан орган по сертификации и классификации объектов туриндустрии "Роскачество — Туризм", в ноябре он получил соответствующую аккредитацию в Росаккредитации.
"Гостиницы и другие средства размещения должны пройти процедуру обязательной классификации и подтвердить свое соответствие по системе звёзд", — предупредили в организации.
Эксперты подведомственного Роскачеству Центра компетенций в сфере туризма будут не только оценивать уровень комфорта отелей в звёздах, но и выдавать халяльную сертификацию, а также помогут разработать и внедрить систему ХАССП.
Объективность "звёздности" туристических объектов обеспечат проводящиеся Центром веерные исследования качества услуг по методологии тайного гостя.
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