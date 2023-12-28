На улицы Сочи вышли "Автобусы желаний"

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

К Новому году в Сочи запустили "Автобусы желаний", сообщила администрация города на своём официальном сайте в четверг.

Фото: Администрация Сочи

Празднично украшенный общественный транспорт будет ходить по четырём маршрутам в течение всех новогодних каникул.

Кроме того, 29 декабря департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации проведёт флешмоб "Новый год в автобусе", в ходе которого пассажиров будет поздравлять Дед Мороз.

Подобные новогодние акции направлены на создание праздничной атмосферы для всех жителей и гостей курорта, их инициатором стал глава Сочи Алексей Копайгородский, добавляется в сообщении.