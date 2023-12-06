Новогодний и рождественский фейерверки в Сочи отменены, сообщил в среду глава города Алексей Копайгородский в своём телеграм-канале.
По его словам, сэкономленные на пиротехнике средства будут направлены на нужды СВО.
Градоначальник призвал частных лиц и организации присоединиться к этой инициативе.
"Сэкономить деньги для других целей или направить их в благотворительный фонд — это будет лучшим подарком для наших земляков на передовой Специальной военной операции и их семей", — написал он.
Программа празднования Рождества и Нового года всё равно остаётся обширной — более 250 различных событий, — но акцент в ней будет сделан "на укреплении семейных ценностей, отечественной культуре и патриотической тематике".
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал воздержаться от пиротехнических развлечений в праздники.
"Сейчас не время для фейерверков", — объяснил он.
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