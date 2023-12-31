Оман: путеводитель по беззаботному отдыху на Ближнем Востоке

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Оман привлекает внимание как идеальное направление для отдыха на Ближнем Востоке. Страна обладает множеством достоинств: отсутствие необходимости в визах, прямые авиаперелеты и наступление высокого туристического сезона, начиная с октября.

Фото: openverse by loufi is licensed under CC BY 2.0

Согласно туроператорам, в Омане уже активно отдыхает множество туристов, включая представителей из Европы и стран СНГ. Востребованность направления у российских туристов постоянно растет. Путеводитель рассматривает предпочтения туристов, включая не только пляжный отдых, но и экскурсионные программы и комбинированные туры, предоставляя обзор уникальных мест, таких как горы, долины вади и пустыня.

В Омане турист смогут проявить свой интерес к культурным и историческим объектам, таким как столица Маскат, мечеть Султана Кабуса, парфюмерная фабрика Amouage Perfumery, замки и крепости.