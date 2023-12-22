Раскрыты главные страхи российских туристов

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы больше всего боятся опоздать на самолёт, поезд или автобус, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование tutu.ru.

Фото: Sputnik by Туран Салджы

Сервис путешествий опросил своих пользователей и узнал их основные страхи:

опоздание на самолёт, поезд или автобус — 27%; потеря паспорта или документов — 20%; болезнь — 11%; плохая погода — 11%; кража банковских карт и кошелька — 8%; проблемы в отеле (отказ в заселении или плохой номер) — 6%; потеря багажа перевозчиком — 6%; плохие впечатления от поездки — 6%; языковой барьер — 5%.

В реальности же, как следует из статистики "СберСтрахования", гораздо чаще туристы сталкиваются с другими проблемами:

задержка рейса — 55% страховых случаев; проблемы со здоровьем — 37%; потеря багажа — 5%.

Это данные по 2023 году, в прошлом году 52% обращений составили заявки на возмещение медицинских расходов.