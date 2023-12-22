Российские туристы больше всего боятся опоздать на самолёт, поезд или автобус, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование tutu.ru.
Сервис путешествий опросил своих пользователей и узнал их основные страхи:
В реальности же, как следует из статистики "СберСтрахования", гораздо чаще туристы сталкиваются с другими проблемами:
Это данные по 2023 году, в прошлом году 52% обращений составили заявки на возмещение медицинских расходов.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).