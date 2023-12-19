В 2023 году по итогам года Китай занял первое место среди зарубежных стран по числу въезжающих в страну туристов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы рассчитываем, что к концу года показатель взаимного туристического потока достигнет более 1 миллиона поездок", — обращает внимание Чернышенко.
В ходе 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине он также подчеркнул, что наибольшим спросом у туристов из Китая пользуется механизм электронной визы. Ведь по ним осуществляется более 50% всего въездного турпотока в страну.
В заключение вице-премьер России отметил, что представители Минэкономразвития РФ прогнозируют, что к 2030 году взаимный туристический поток между странами может вырасти ещё больше — в пять раз.
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