Старую Ладогу признали одним из наиболее живописных мест в России

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

В топ-7 самых живописных населённых пунктов России вошла Старая Ладога. Соответствующую информацию приводит сервис tutu. ru.

Фото: Wikipedia

Старая Ладога находится в двух часах езды от Петербурга. Её история началась в середине VIII века, до образования Руси. Отмечается, что весь населённый пункт можно пройти за 30 минут. На Вяжской улице здесь можно увидеть могилу Вещего Олега.

Также здесь находятся Староладожский историко-архитектурный и археологический заповедник. Кроме того, здесь находятся Староладожская крепость и Никольский монастырь.

Ранее сообщалось о том, что в последнее время многие россияне с удовольствием перебирались в Турцию, но ситуация внезапно изменилась. Раньше Турция была доступным местом для жизни, но сейчас стоимость жизни значительно выросла. Инфляция выходит из-под контроля, что подвергает сомнению доступность магазинов и повседневных товаров.