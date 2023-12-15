В топ-7 самых живописных населённых пунктов России вошла Старая Ладога. Соответствующую информацию приводит сервис tutu. ru.
Старая Ладога находится в двух часах езды от Петербурга. Её история началась в середине VIII века, до образования Руси. Отмечается, что весь населённый пункт можно пройти за 30 минут. На Вяжской улице здесь можно увидеть могилу Вещего Олега.
Также здесь находятся Староладожский историко-архитектурный и археологический заповедник. Кроме того, здесь находятся Староладожская крепость и Никольский монастырь.
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