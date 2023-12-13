Зимние приключения: резиденция Деда Мороза в Омске приглашает на волшебное представление и сказочные игры

Резиденция Деда Мороза в областном дендрологическом саду имени Г. И. Гензе в Омске откроет свои двери 16 декабря. Гости мероприятия будут радоваться представлению, созданному по мотивам советского мультфильма "Снеговик-почтовик", пройдут путешествие по сказочному лесу, сопровождаемое Снеговиком.

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Как сообщает gorod55.ru, дети преодолеют различные испытания, зажгут елочные огни и встретятся с самим Дедом Морозом. В почтовом ящике "Почта Деда Мороза" ожидают письма и рисунки от юных омичей.

В резиденции также предусмотрены горка, северный олень и самовар с горячим чаем у входа. Резиденция будет работать с 4 по 8 января во время январских праздников.