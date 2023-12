Зимние приключения: резиденция Деда Мороза в Омске приглашает на волшебное представление и сказочные игры

Резиденция Деда Мороза в областном дендрологическом саду имени Г. И. Гензе в Омске откроет свои двери 16 декабря. Гости мероприятия будут радоваться представлению, созданному по мотивам советского мультфильма "Снеговик-почтовик", пройдут путешествие по сказочному лесу, сопровождаемое Снеговиком.

Фото: openverse by ShedBOy^ is licensed under CC BY 2.0