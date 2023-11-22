Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Шарлот, сжегший паспорт гражданина РФ, получил 13 суток административного ареста
Новые Требования и ограничения: какой транспорт может выходить на дороги в экстремальные морозы
Цены на гостиницы и отели в России подскочили на 8-14%
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Канады
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США вот-вот совершают вопиющую ошибку с активами России
Открытие двойных спутников: новые результаты миссии Люси НАСА вокруг астероида Динкинеш
Врач назвала 10 продуктов-антидепрессантов
Ученые выявили новую причину ухудшения качества спермы
Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, почему увлечение газированными напитками приводит к проблемам со здоровьем

Россияне начали скупать новогодние туры в Оман

1:37
Туризм

Троператоры отмечают растущий интерес граждан России к новогодним путевкам в Оман. В статье РИА Новости подчеркивается, что Оман, сохранивший свой уникальный восточный колорит, представляет собой удивительное отличие от более космополитичных ОАЭ. Отмечается, что туристам не требуется строгое соблюдение местных правил, а россиянам не нужна виза, что делает посещение страны более доступным.

Россияне начали скупать новогодние туры в Оман
Фото: openverse by loufi is licensed under CC BY 2.0

Прямые рейсы в Оман упрощают путешествие, а белоснежные пляжи общей протяженностью более трех тысяч километров придают стране особый шарм. С начала добычи нефти в 1937 году Оман пережил период процветания, что привело к строительству высококачественных автодорог, современных городов и достижению высоких уровней образования и медицины. Важно отметить отсутствие небоскребов, предпочтение национальной одежде среди населения и передачу власти султана по наследству.

Заместитель гендиректора туроператора "Пантеон" Неля Огурцова рекомендует посетить Оман из-за роскошных отелей, прекрасных пляжей, насыщенных экскурсий, чистоты и многочисленной зелени.

Гендиректор туроператора DMC OldOman Дмитрий Калистров подчеркивает, что Оман идеально подходит для тех, кто ищет что-то аутентичное, в отличие от более стандартных вариантов, таких как Дубай. Он также отмечает увеличение числа российских туристов в Омане, особенно зимой, когда климат становится наиболее благоприятным для отдыха.

ОМАН. КАК ПЕРЕЕХАТЬ В СУЛТАНАТ. РАБОТА И ЖИЗНЬ БЕЗ НАЛОГОВ | КАК ЖИВУТ ЛЮДИ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Новые Требования и ограничения: какой транспорт может выходить на дороги в экстремальные морозы
Певец Шарлот, сжегший паспорт гражданина РФ, получил 13 суток административного ареста
Почки или холестерин: врач назвала основные причины гипертонии
Цены на гостиницы и отели в России подскочили на 8-14%
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Канады
Санду приезжала в Киев согласовывать провокацию в Приднестровье
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США вот-вот совершают вопиющую ошибку с активами России
Открытие двойных спутников: новые результаты миссии Люси НАСА вокруг астероида Динкинеш
Врач назвала 10 продуктов-антидепрессантов
Россияне начали скупать новогодние туры в Оман
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников