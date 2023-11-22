Россияне начали скупать новогодние туры в Оман

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Троператоры отмечают растущий интерес граждан России к новогодним путевкам в Оман. В статье РИА Новости подчеркивается, что Оман, сохранивший свой уникальный восточный колорит, представляет собой удивительное отличие от более космополитичных ОАЭ. Отмечается, что туристам не требуется строгое соблюдение местных правил, а россиянам не нужна виза, что делает посещение страны более доступным.

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Прямые рейсы в Оман упрощают путешествие, а белоснежные пляжи общей протяженностью более трех тысяч километров придают стране особый шарм. С начала добычи нефти в 1937 году Оман пережил период процветания, что привело к строительству высококачественных автодорог, современных городов и достижению высоких уровней образования и медицины. Важно отметить отсутствие небоскребов, предпочтение национальной одежде среди населения и передачу власти султана по наследству.

Заместитель гендиректора туроператора "Пантеон" Неля Огурцова рекомендует посетить Оман из-за роскошных отелей, прекрасных пляжей, насыщенных экскурсий, чистоты и многочисленной зелени.

Гендиректор туроператора DMC OldOman Дмитрий Калистров подчеркивает, что Оман идеально подходит для тех, кто ищет что-то аутентичное, в отличие от более стандартных вариантов, таких как Дубай. Он также отмечает увеличение числа российских туристов в Омане, особенно зимой, когда климат становится наиболее благоприятным для отдыха.

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