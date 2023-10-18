FT: из Турции нельзя улететь без оскорбительного для Израиля пароля

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Возмущённые ударом ЦАХАЛ по мирной больнице в Газе граждане Турции не пропускают пассажиров в Новый аэропорт Стамбула без оскорбительного для Израиля "пароля", сообщает Telegram-канал "Первый турецкий" (FT — First Turkey).

Фото: Первый турецкий

В ночь на 18 октября по всей Турции прокатились стихийные антиизраильские акции:

Турки атаковали дипломатические представительства в Анкаре, Адане и Стамбуле, прорываясь через полицию и спецназ,

Жители городов Турции громили рестораны McDonald's,

Турецкие таксисты отказывались везти людей, "похожих на израильтян", и высаживали их у места стихийных протестов.

Как сообщает "Первый Турецкий", цитируя слова пассажира из группы "Чат турчат" в одном из мессенджеров, мужчина нужно вылететь сегодня из Нового аэропорта Стамбула в Бен-Гурион на рейсе "Turkish Airlines".

Однако собравшаяся толпа "при бездействии полиции" якобы требует от всех входящих в аэропорт пассажиров сказать "фак Израилю" — иначе не пропускает их в здание авиагавани, написал он.

Мужчина на скриншоте просит кого-либо из участников, имеющих отношение к аэропорту, такси или туризму, провести его "без называния оскорбительного пароля".