Возмущённые ударом ЦАХАЛ по мирной больнице в Газе граждане Турции не пропускают пассажиров в Новый аэропорт Стамбула без оскорбительного для Израиля "пароля", сообщает Telegram-канал "Первый турецкий" (FT — First Turkey).
В ночь на 18 октября по всей Турции прокатились стихийные антиизраильские акции:
Как сообщает "Первый Турецкий", цитируя слова пассажира из группы "Чат турчат" в одном из мессенджеров, мужчина нужно вылететь сегодня из Нового аэропорта Стамбула в Бен-Гурион на рейсе "Turkish Airlines".
Однако собравшаяся толпа "при бездействии полиции" якобы требует от всех входящих в аэропорт пассажиров сказать "фак Израилю" — иначе не пропускает их в здание авиагавани, написал он.
Мужчина на скриншоте просит кого-либо из участников, имеющих отношение к аэропорту, такси или туризму, провести его "без называния оскорбительного пароля".
Как уже ехидно пишут в соцмедиа, "ничто не мешало таким же туристам и релокантам подписывать в Грузии бумаги об осуждении России за СВО и Крым".
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