Red Wings временно сокращает полеты между РФ и Израилем

Авиакомпания Red Wings приняла решение временно сократить количество рейсов между Россией и Израилем из-за соображений безопасности. Об этом решении ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"В свете рисков для безопасности, связанных с рейсами в Израиль, и уделяя первостепенное внимание обеспечению безопасности пассажиров, авиакомпания Red Wings объявляет о временном сокращении расписания рейсов из Российской Федерации в/из аэропорта Тель-Авива" — говорилось в пресс-релизе.
В настоящее время эти ограничения касаются рейса WZ4311 авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив. Рейс был перенесен на более позднее время (не ранее 09:00 UTC/12:00 по местному времени) по соображениям безопасности. Обратный рейс WZ4312 из Тель-Авива в Сочи (запланирован на 8 октября в 10:10) также был перенесен на более позднее время.
Решение авиакомпании скорректировать расписание рейсов является мерой предосторожности, принятой в ответ на соображения безопасности, с акцентом на безопасность и благополучие пассажиров.
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