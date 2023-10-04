В Чите планируют открыть маршрут о Мао Цзэдуне для туристов из Китая

Планируется создать маршрут в Чите, который будет связан с посещением основателем Китайской Народной Республики Мао Цзэдуном, с целью привлечения туристов из КНР. Об этом сообщила начальник управления международных связей и туризма администрации города Любовь Ожегова.
Она также упомянула, что это не первый маршрут с аудиогидами в Чите. Ранее была создана "Багуловая линия", охватывающая основные достопримечательности центральной части города. В ближайшем будущем планируется открыть "Зеленую линию" по историческому центру Читы, связанному с декабристами, сообщает ТАСС.
"Красный маршрут" будет посвящен советскому прошлому Читы, военной истории и ДВР (Дальневосточной Республике). Также в него будут включены места, которые посещали Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай во время их визита в Читу. Маршрут будет включать стенды с описаниями достопримечательностей и QR-кодами, которые позволят послушать аудиогид на трех языках: русском, английском и китайском. Начнется он от железнодорожного вокзала Читы и будет включать в себя ряд исторических и культурных объектов.
Кроме того, планируется создать еще несколько аудиогидов, включая "Резное кружево" по деревянным постройкам Читы и "Оранжевую линию", связывающую различные интересные точки вблизи города.
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