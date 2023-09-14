Турэксперт Барзыкин перечислил лучшие направления в бархатный сезон

Вице-президент Российского союза туриндустрии, Юрий Барзыкин, представил рекомендации о наилучших направлениях для посещения до завершения бархатного сезона.

Фото: openverse

По его словам, в это время особенно актуальны курорты Черноморского побережья, такие как Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсинский район. В этих местах стоимость отдыха снизилась на 10-15%, и количество отдыхающих уменьшилось из-за начала учебного года.

Крым, после потери 30% туристического потока, стал популярным направлением для российских туристов этим летом благодаря снижению цен на 20%.

Барзыкин также рекомендует Минеральные Воды для тех, кто не обязательно ищет морской отдых, так как в этом регионе хорошо развита санаторно-курортная инфраструктура. Для любителей культурных поездок Санкт-Петербург остается привлекательным вариантом.

Эксперт подчеркнул, что в России нет безперспективных или неинтересных регионов для туристов, и каждый может выбрать направление, соответствующее своим предпочтениям.

Что такое бархатный сезон?