Вице-президент Российского союза туриндустрии, Юрий Барзыкин, представил рекомендации о наилучших направлениях для посещения до завершения бархатного сезона.
По его словам, в это время особенно актуальны курорты Черноморского побережья, такие как Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсинский район. В этих местах стоимость отдыха снизилась на 10-15%, и количество отдыхающих уменьшилось из-за начала учебного года.
Крым, после потери 30% туристического потока, стал популярным направлением для российских туристов этим летом благодаря снижению цен на 20%.
Барзыкин также рекомендует Минеральные Воды для тех, кто не обязательно ищет морской отдых, так как в этом регионе хорошо развита санаторно-курортная инфраструктура. Для любителей культурных поездок Санкт-Петербург остается привлекательным вариантом.
Эксперт подчеркнул, что в России нет безперспективных или неинтересных регионов для туристов, и каждый может выбрать направление, соответствующее своим предпочтениям.
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