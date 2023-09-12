"Аэрофлот" в декабре начнет полеты на остров Маврикий

Сергей Александровский, генеральный директор группы "Аэрофлот", сообщил в интервью на ВЭФ, что "Аэрофлот" готовится начать прямые рейсы на живописный остров Маврикий в декабре этого года.
"Сегодня мы начинаем продажу билетов на Маврикий, а полеты начнутся в декабре"- заявил Сергей.
В ответ на запросы о предполагаемых новых маршрутах авиакомпании Александровский уточнил, что первоначально эти рейсы планируется выполнять два раза в неделю с возможностью увеличения частоты в зависимости от спроса пассажиров.
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