"Аэрофлот" в декабре начнет полеты на остров Маврикий

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сергей Александровский, генеральный директор группы "Аэрофлот", сообщил в интервью на ВЭФ, что "Аэрофлот" готовится начать прямые рейсы на живописный остров Маврикий в декабре этого года.

Фото: openverse

"Сегодня мы начинаем продажу билетов на Маврикий, а полеты начнутся в декабре"- заявил Сергей.

В ответ на запросы о предполагаемых новых маршрутах авиакомпании Александровский уточнил, что первоначально эти рейсы планируется выполнять два раза в неделю с возможностью увеличения частоты в зависимости от спроса пассажиров.

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