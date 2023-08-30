Возможно, что в российских гостиницах появится безалкогольная версия системы "всё включено". Такую идею рассматривает одна из отельных сетей, управляющая гостиницей в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
Следует отметить, что отели с системой "всё включено", исключающей алкоголь, давно существуют в Турции. Такой формат особенно популярен среди мусульман, семей с детьми и тех, кто ищет спокойный отдых в тихой обстановке, утверждают в РСТ. Лилия Биткулова, руководитель компании "Звезды отелям", напоминает о том, что с июля текущего года в России действуют стандарты "всё включено" и "ультра всё включено" для предоставления услуг отелей.
Эксперты утверждают, что экономическая модель "всё включено" и "ультра всё включено" эффективно работает лишь в крупных отелях с более чем 150 номерами и развитой инфраструктурой. На данный момент в России действуют подобные системы в нескольких сотнях отелей. Основная часть из них расположена на побережье Черного моря, небольшое количество — в Подмосковье, две гостиницы — в Ленобласти.
Ранее мы писали, что АТОР настаивает на подаче алкоголя "хотя бы в каком-то количестве" при системе "всё включено" в российских отелях.
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