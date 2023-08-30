Путешествуя на самолете, ситуации с сиденьями могут стать источником раздоров и неприятностей. Опытная стюардесса поделилась своим опытом с туристами, чтобы помочь им избежать разногласий на борту и сделать полет более комфортным. В блоге Sun Online Travel были описаны наиболее частые поводы для конфликтов, а также советы, как избежать недоразумений.
Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.
Подтягивание за спинку кресла. Многие пассажиры, вставая с места, подтягиваются за спинку переднего сиденья. Однако это может вызвать неудобства для того, кто находится в этом сиденье. В данной ситуации правильным будет извиниться, а не начинать спор. Совет стюардессы — использовать другие способы подняться, такие как подлокотники.
Откидывание сиденья. Процесс откидывания сиденья может вызвать неприятности между пассажирами. Пассажир имеет право использовать эту функцию, но важно предупредить пассажира сзади перед этим. Стюардесса рекомендует не начинать споры, а лучше обсудить это с пассажиром сзади.
Подлокотники. Важно соблюдать правила использования подлокотников, предоставляя наибольший доступ тому, кто сидит посередине. Средний пассажир не должен выходить за пределы своего пространства.
Соблюдение простых правил и уважение к другим пассажирам помогут сделать полет приятным и комфортным для всех на борту.
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