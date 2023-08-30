Туристам рассказали, кто не прав в самолете в глупых спорах из-за сидений

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествуя на самолете, ситуации с сиденьями могут стать источником раздоров и неприятностей. Опытная стюардесса поделилась своим опытом с туристами, чтобы помочь им избежать разногласий на борту и сделать полет более комфортным. В блоге Sun Online Travel были описаны наиболее частые поводы для конфликтов, а также советы, как избежать недоразумений.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

Подтягивание за спинку кресла . Многие пассажиры, вставая с места, подтягиваются за спинку переднего сиденья. Однако это может вызвать неудобства для того, кто находится в этом сиденье. В данной ситуации правильным будет извиниться, а не начинать спор. Совет стюардессы — использовать другие способы подняться, такие как подлокотники.

. Многие пассажиры, вставая с места, подтягиваются за спинку переднего сиденья. Однако это может вызвать неудобства для того, кто находится в этом сиденье. В данной ситуации правильным будет извиниться, а не начинать спор. Совет стюардессы — использовать другие способы подняться, такие как подлокотники. Откидывание сиденья . Процесс откидывания сиденья может вызвать неприятности между пассажирами. Пассажир имеет право использовать эту функцию, но важно предупредить пассажира сзади перед этим. Стюардесса рекомендует не начинать споры, а лучше обсудить это с пассажиром сзади.

. Процесс откидывания сиденья может вызвать неприятности между пассажирами. Пассажир имеет право использовать эту функцию, но важно предупредить пассажира сзади перед этим. Стюардесса рекомендует не начинать споры, а лучше обсудить это с пассажиром сзади. Подлокотники. Важно соблюдать правила использования подлокотников, предоставляя наибольший доступ тому, кто сидит посередине. Средний пассажир не должен выходить за пределы своего пространства.

Соблюдение простых правил и уважение к другим пассажирам помогут сделать полет приятным и комфортным для всех на борту.

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