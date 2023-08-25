Росавиация пояснила новость о сокращении рейсов для российских туристов: недостоверно

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Информация, представленная главным российским авиационным ведомством, получила неверное толкование. Об этом сообщил "Турпром".

Фото: search.creativecommons

Росавиация разъяснила ситуацию относительно сокращения числа авиарейсов для российских туристов и назвала сообщения, распространяемые в интернете, "недостоверными".

Согласно информации пресс-службы, Росавиация подчеркнула, что интерпретация, которая получила распространение в сети, неверно передает суть ведомством отправленного обращения авиакомпаниям о "сокращении числа рейсов из-за дефицита запчастей".

В официальном заявлении ведомства подчёркнуто, что такая интерпретация не соответствует действительности. Росавиация подчеркнула, что предоставленные данные были неверно истолкованы.

"Мы отправляли авиаперевозчикам телеграмму с рекомендацией обеспечить при выполнении полётов резервные борта. Никаким образом она не трактуется как сокращение какого-то парка воздушного флота или замещение воздушных судов в связи с нехваткой комплектующих", — заявили в Росавиации.

Ранее мы писали, что Росавиация порекомендовала рассмотреть варианты с полётами в Буркина-Фасо.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.