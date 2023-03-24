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Росавиация предложила российским авиакомпаниям подумать о полетах в Буркина-Фасо

1:23
Мир

Росавиация обратилась с предложением к российским авиакомпаниям подумать о начале регулярных рейсов в Буркина-Фасо. Эта страна расположена на Западе Африки.

Росавиация предложила российским авиакомпаниям подумать о полетах в Буркина-Фасо

В то время, как российские авиакомпании из-за санкций не имеют возможности летать в большинство стран Европы и в Северную Америку, они более активно развивают альтернативные маршруты. В том числе и те, по которым раньше прямых рейсов не было. Росавиация обратилась с предложением к российским перевозчикам начать летать в Буркина-Фасо. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

"В связи с поступлением в Росавиацию письма Минтранса России, прошу вас информировать о наличии заинтересованности в развитии воздушного сообщения с Буркина-Фасо, а также направить предложения и позицию вашей авиакомпании по вопросу расширения коммерческих прав с Буркина-Фасо, — говорится в предложении, полученном авиакомпаниями. — Информацию просьба направлять в управление регулирование перевозок и международного сотрудничества Росавиации".

Пока не сообщается, чем вызвано желание установить воздушный коридор с Буркина-Фасо и кто станет пассажирами этих регулярных рейсов. Особой популярностью африканская страна у российских туристов до последнего времени не пользовалась.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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