Российские туристки отсудили 123 тысячи рублей за двуспальную кровать

Туроператор "Кам-Тур" был вынужден заплатить более 123 тыс. рублей в качестве штрафа за нанесенный моральный ущерб двум туристкам, которые планировали отправиться в круиз, но не смогли совершить поездку. Проблема заключалась в том, что туристкам не было заранее сообщено при покупке тура, что им придётся разделить двуспальную кровать в каюте. Ситуация развивалась следующим образом: жительница Пермского края купила тур на корабль "Хирург Разумовский" для себя и своей подруги по сниженной цене в размере 79 420 рублей. Однако, при посадке на теплоход, они обнаружили, что в их каюте была только одна двуспальная кровать, сообщает Турпром.

Фото: "big bed" by Joelk75 is licensed under CC BY 2.0.

Из-за своего возраста и состояния здоровья женщины решили, что им будет невозможно комфортно провести неделю, спя в одной постели. Они обратились к экипажу корабля и турагенту с предложением заплатить за дополнительное спальное место, но не получили ответа. Оказавшись на корабле, они услышали, что добавить ещё одну кровать невозможно.

В результате одна из туристок отказалась от поездки и обратилась к турагенту с претензией на возврат денег. Однако турагент отказался возвращать деньги, ссылаясь на фактически понесенные расходы в размере 100% стоимости тура. Туристка обратилась в Управление Роспотребнадзора, которое выявило, что потребителю не была предоставлена полная информация о приобретаемой услуге. Документы не содержали информации о типе спальных мест.

Управление подготовило исковое заявление к турагенту с требованием вернуть оплаченные деньги и компенсировать моральный вред. Суд постановил туристке вернуть стоимость тура (39 710 рублей), компенсацию за нарушение сроков удовлетворения требований (39 710 рублей), компенсацию морального вреда (3 000 рублей) и штраф за неудовлетворение требований потребителя (41 210 рублей), общая сумма составила более 123 630 рублей.

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