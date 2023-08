Туроператор "Кам-Тур" был вынужден заплатить более 123 тыс. рублей в качестве штрафа за нанесенный моральный ущерб двум туристкам, которые планировали отправиться в круиз, но не смогли совершить поездку. Проблема заключалась в том, что туристкам не было заранее сообщено при покупке тура, что им придётся разделить двуспальную кровать в каюте. Ситуация развивалась следующим образом: жительница Пермского края купила тур на корабль "Хирург Разумовский" для себя и своей подруги по сниженной цене в размере 79 420 рублей. Однако, при посадке на теплоход, они обнаружили, что в их каюте была только одна двуспальная кровать, сообщает Турпром.

Фото: "big bed" by Joelk75 is licensed under CC BY 2.0.