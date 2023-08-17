Туриста выгнали с рейса из-за его замечаний в адрес попутчика

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Инцидент на борту пассажирского самолёта вызвал скандал, который привел к выселению одного из путешественников из-за его жиронавистнических высказываний в адрес соседа по сиденью. Произошло это событие на международном рейсе. 18-летний пассажир остался недоволен размерами своего соседа и остро выразил свое мнение о ситуации, что вызвало волну негодования в интернете.

Фото: Vivan755

Спор возник на борту самолёта, когда молодой путешественник укоризненно высказался о физических параметрах своего соседа, считая, что тот занимает часть его места. Однако реакция экипажа на случившееся оказалась неожиданной: бортпроводницы отказались рассматривать этот вопрос, объясняя, что воздушное судно полон. В ответ путешественник обвинил авиакомпанию в некомфортных условиях перевозки. В итоге, после этого конфликта было решено выселить недовольного пассажира.

Сам толстый пассажир отозвался на адрес молодого путешественника, оскорбив его, и остальные пассажиры отреагировали с недовольством на его поведение. Обиженный путешественник поделился произошедшим на форуме Reddit, надеясь получить поддержку, но большинство комментаторов выразили поддержку авиакомпании, считая, что такое поведение недопустимо и проявляет нетерпимость.

Путешественник утверждает, что его претензии были высказаны уважительно и считает, что его выселение с самолёта было несправедливым. Тем не менее, общественность поддерживает решение экипажа, подчеркивая, что дискриминация и грубость не должны иметь место на борту.

Некоторые сторонники здорового образа жизни предложили взвешивать пассажиров перед посадкой, аналогично багажу, считая, что такая практика поможет урегулировать подобные конфликты и создаст равноправные условия для всех.

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