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В Турции началось «движение полотенец»: пляжи оккупируются толпами местных протестующих

3:25
Туризм

"Движение полотенец", зародившееся на греческом острове Парос, теперь распространилось и на Турцию. Как сообщает Turizm Ajansi, толпы местных жителей протестуют против захвата пляжей предпринимателями, которые продают места на шезлонгах сверх допустимых норм. Турки выражают свое недовольство тем, что пляжи, которые по закону должны быть открыты для посещения, сдаются в аренду частным предпринимателям, что препятствует свободному доступу.

В Турции началось «движение полотенец»: пляжи оккупируются толпами местных протестующих
Фото: Telegram-канал Антона Коробкова-Землянского

Особенно сильно недовольство проявляется среди жителей регионов, расположенных на побережье Эгейского моря. С начала летнего сезона акции протеста прошли в Датче и Чешме.

"Движение полотенец" первоначально возникло на греческом острове Парос, где люди были возмущены невозможностью отдыхать на собственном пляже на собственных полотенцах из-за отсутствия свободных мест. Впоследствии эти протесты распространились по всей стране.

Активисты оспаривают несанкционированную деятельность предпринимателей на пляжах и чрезмерное размещение зонтиков и шезлонгов, превышающее установленные нормы. Теперь "движение полотенец" добралось и до Турции. 12 августа в бухте Азмак, расположенной в районе Чешме в Измире, прошел митинг под лозунгом "Возьми свое полотенце и присоединяйся к нам".

В совместном заявлении Ассоциации охраны природы залива Гюключек, Культурно-экологической ассоциации "Гюзельбахче", Жилищных отрядов Измира, Экологической платформы Чешме и Платформы "Прекратите разграбление полуострова" подчеркивается призыв к действию.

В заявлении говорится: "Мы выступаем против захвата наших берегов и пляжей частным бизнесом, в частности, гостиничным капиталом и пляжными клубами, при попустительстве правительств и муниципалитетов. Истина заключается в том, что все берега принадлежат народу. В частности, ответственность за надзор за всеми пляжами, которые гостиничный капитал запретил посещать, лежит на муниципалитетах. Однако муниципалитеты и официальные учреждения не следят за доступом на пляжи, не взимают плату за пляжные услуги и держат пляжи закрытыми для посетителей".

В Измире насчитывается 63 пляжа, отмеченных "голубым флагом", что свидетельствует о самом высоком качестве воды. Из них 21 пляж доступен для граждан и считается общественным. В Чешме 11 из 14 пляжей, отмеченных "голубым флагом", заняты частными предприятиями. В окрестностях города расположено около 50 пляжных клубов.

Эти заведения устанавливают непомерно высокие цены для своих клиентов. Некоторые гостиничные операторы разрешают посещать частные пляжи только своим клиентам. Стоимость входа начинается от 400 турецких лир (около 1445 рублей на человека) и может превышать 1000 турецких лир (около 3614 рублей). Кроме того, большинство из них требуют минимальных расходов на содержание территории в размере 1500 турецких лир (около 5 422 рублей). 

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Турция 2023 🇹🇷 ПРИЛЕТЕЛИ и НЕ ПОВЕРИЛИ❗️ БУМ в аэропорту Анталии. ТОЛПЫ туристов! Огромные ОЧЕРЕДИ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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