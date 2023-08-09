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В сети распространился челлендж быстрого загара с помощью пива

2:14
Туризм

Недавно британские туристы стали инициаторами нового "эксцентричного вызова" в социальных сетях. Они делятся в Интернете рецептами быстрого получения загара с помощью пива. Дерматологи в шоке от таких рекомендаций, но туристы не унывают.

В сети распространился челлендж быстрого загара с помощью пива
Фото: ya.ru

Как сообщает Daily Star со ссылкой на TikTok, в сети появилась вирусная волна видеороликов, демонстрирующих метод, который якобы позволяет туристам получить "окончательный загар", — простой способ, заключающийся в обливании себя дешёвым пивом. В одних видеороликах утверждается, что спиртовые ополаскиватели для кожи — это "бюджетный способ ускорить загар", в других — что они обеспечивают "самый великолепный загар".

По сути, некоторые компоненты пива, такие как сахар, кислоты и другие вещества, действительно могут способствовать более быстрому загару.

Кроме того, некоторые сорта пива могут содержать антиоксиданты, которые, по мнению их сторонников, способны придать коже "мягкость и молодость". Энтузиасты с восторгом демонстрируют, как они используют этот прием, рекомендуя купить самое дешевое пиво, вылить его на себя и греться в шезлонге. Тем не менее, в комментариях, похоже, просыпается здравый смысл.

Одни пользователи считают, что это "бессмысленная трата пива", другие утверждают, что это "нанесет вред вашей коже". Между тем эксперты называют несколько неприятных последствий, связанных с этим новым методом. Среди наименее серьёзных — "вы будете вонять пивом, принимая солнечные ванны, а на пляже привлечете к себе рои мух и ос".

Возмущённые дерматологи утверждают, что нанесение пива на кожу в надежде усилить загар — сомнительная практика, не имеющая научного обоснования. Кроме того, существует опасность, что пиво препятствует нормальному потоотделению, а значит, повышает риск теплового удара.

Кроме того, любители пивного загара могут быть подвержены солнечным ожогам, что, в свою очередь, повышает риск развития рака кожи, в том числе наиболее опасной его формы — меланомы.

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ЧТО, ЕСЛИ ЗАГОРЕТЬ ПОПОЛАМ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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