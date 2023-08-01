В АТОР назвали популярные зарубежные направления россиян в 2023 году

3:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В первой половине 2023 года россияне продолжают активно путешествовать за границу, и среди избранных направлений лидируют Турция, ОАЭ и Таиланд. Эти данные были опубликованы Ассоциацией туроператоров России (АТОР) и основаны на официальной иностранной статистике.

Фото: peremena-avia.ru

Турция — первое место

Турция остается на первом месте среди самых популярных туристических направлений для россиян. В первом полугодии 2022 года эту страну посетило 2,6 миллиона граждан России. Это всего на 3,5% меньше, чем в период до пандемии. Турецкие курорты продолжают привлекать туристов своим богатым культурным наследием, красивыми пляжами и разнообразными развлечениями.

ОАЭ — второе место

На втором месте по популярности среди российских туристов находятся ОАЭ. Ожидается, что за первые шесть месяцев 2023 года в эту страну прибудет более 800 тысяч российских туристов. ОАЭ привлекает роскошными отелями, современной архитектурой и возможностью погрузиться в атмосферу восточной экзотики.

Таиланд — третье место

Третье место среди популярных направлений туризма занимает Таиланд. В первые полгода 2023 года в эту страну отправились 791,6 тысяч российских туристов на прямых и стыковочных рейсах. Рост посещаемости Таиланда по сравнению с прошлым годом почти десятикратный, но следует учесть, что в прошлом году были ограничения на прямые перелеты в эту страну.

Египет — четвёртое место

Египет занимает четвертое место среди предпочитаемых туристических направлений для россиян. В первом полугодии 2023 года в эту страну было совершено 750 тысяч визитов российских туристов. Египет привлекает туристов древними памятниками, красивыми курортами на Красном море и богатым подводным миром.

Шри-Ланка и Мальдивы — пятые по популярности

Шри-Ланка и Мальдивы занимают пятое место по популярности среди российских туристических направлений. В первой половине 2023 года эти тропические острова посетили 110,3 тысячи и 109,4 тысячи российских туристов соответственно. Шри-Ланка привлекает своей экзотикой и уникальной природой, а Мальдивы славятся роскошными водными виллами и прозрачными лагунами.

Другие популярные направления для россиян

Помимо уже упомянутых стран российские туристы также предпочитают посещать Индонезию, Кубу, Вьетнам, Малайзию, Сейшелы и Кипр. По прогнозам АТОР, свыше 80 тысяч визитов из РФ ожидается в Индонезию, 67,6 тысяч — в Кубу, 62 тысячи — во Вьетнам, около 55 тысяч — в Малайзию, 30,6 тысяч — на Сейшелы и свыше 29 тысяч — на Кипр. Туристы выбирают эти страны из-за их уникальных культурных и природных особенностей, а также возможности погрузиться в атмосферу разных культур.

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