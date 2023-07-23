Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Южный автомобиль: В Башкирии с аукциона продают автомобили должников по низким ценам
Мордвичёв: запала у ВСУ для наступления хватит только до конца августа
Для нефтяников в ХМАО ужесточаются налоги
В РФ молодые медики уходят из профессии
Ходаковский рассказал о причинах начала СВО: шли, как на парад
Наступление "Отважных" и прорыв на несколько километров у Сватово — Кременной вызвали панику в Киеве
Экономика России и Белоруссии: Президенты обещают рост в 2023 году
RG: Эксперт рассказал, для чего вводится внешнее управление на предприятиях
Половина населения мира рискует заразиться: ВОЗ заявила о страшной болезни, которую уже привёз российский турист из Египта

РИА Новости: россиянка рассказала, что отдых в ОАЭ дешевле Турции в 2023 году

1:13
Туризм

Туристические компании предлагают интересное предложение для своих клиентов: отдых в Объёдинённых Арабских Эмиратах. Это значительно дешевле, чем цены в пиковый зимний сезон, где стоимость путёвок обычно на 30-65% выше. Летом поездка в ОАЭ может оказаться даже выгоднее, чем в Турции.

РИА Новости: россиянка рассказала, что отдых в ОАЭ дешевле Турции в 2023 году
Фото: pixabay.com

Несмотря на высокие температуры, которые летом могут достигать 50 градусов, путешествие в Объединённые Арабские Эмираты доставит комфорт. Россиянка Анна Бирюкова, проживающая в стране, подчеркнула, что вечером становится прохладнее, что позволяет приятно гулять на улице, а также купаться в бассейне. Кроме того, морской климат ОАЭ умереннее благодаря сильным течениям, что также создаёт более приятные условия отдыха.

"Местная инфраструктура приспособлена к жаре. Обычно туристы, выйдя из дверей гостиницы, сразу садятся в машину, оттуда перебегают в торговый центр или музей", — передаёт РИА Новости.

Тем не менее следует учитывать возможные проблемы с песчаными бурями, которые иногда продолжаются несколько дней. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Про цены в ОАЭ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара
Смертельное природное явление накрыло США и Европу
"Расстраивалась до слёз": пустые залы на концерте группы "Сплин" показала Ксения Собчак
Ищенко: если армия России надавит — боевики ВСУ побегут
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
В РФ заявили об отсутствии целей для Черноморского флота России
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Последние материалы
Мордвичёв: запала у ВСУ для наступления хватит только до конца августа
Для нефтяников в ХМАО ужесточаются налоги
РИА Новости: россиянка рассказала, что отдых в ОАЭ дешевле Турции в 2023 году
В РФ молодые медики уходят из профессии
Ходаковский рассказал о причинах начала СВО: шли, как на парад
Романтические розы имеют свои секреты в выращивании и разное применение в саду
Что делать, если мотор троит, но свечи, провода, катушка — в порядке
Наступление "Отважных" и прорыв на несколько километров у Сватово — Кременной вызвали панику в Киеве
Экономика России и Белоруссии: Президенты обещают рост в 2023 году
RG: Эксперт рассказал, для чего вводится внешнее управление на предприятиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников