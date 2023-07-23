РИА Новости: россиянка рассказала, что отдых в ОАЭ дешевле Турции в 2023 году

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристические компании предлагают интересное предложение для своих клиентов: отдых в Объёдинённых Арабских Эмиратах. Это значительно дешевле, чем цены в пиковый зимний сезон, где стоимость путёвок обычно на 30-65% выше. Летом поездка в ОАЭ может оказаться даже выгоднее, чем в Турции.

Фото: pixabay.com

Несмотря на высокие температуры, которые летом могут достигать 50 градусов, путешествие в Объединённые Арабские Эмираты доставит комфорт. Россиянка Анна Бирюкова, проживающая в стране, подчеркнула, что вечером становится прохладнее, что позволяет приятно гулять на улице, а также купаться в бассейне. Кроме того, морской климат ОАЭ умереннее благодаря сильным течениям, что также создаёт более приятные условия отдыха.

"Местная инфраструктура приспособлена к жаре. Обычно туристы, выйдя из дверей гостиницы, сразу садятся в машину, оттуда перебегают в торговый центр или музей", — передаёт РИА Новости.

Тем не менее следует учитывать возможные проблемы с песчаными бурями, которые иногда продолжаются несколько дней.

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