Турпром: Фотографировать посадочный талон — опасно!

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты в области кибербезопасности выявили опасности, связанные с публикацией посадочных талонов в социальных сетях. По информации британской газеты The Sun, возможны взломы личных данных из-за публикации таких изображений в открытом доступе. Посадочные талоны содержат различные коды, которые злоумышленники могут использовать для доступа к информации о пассажирах. Некоторые авиакомпании предоставляют онлайн-системы, в которые можно войти, используя только основные данные, такие как имя и фамилия пассажира. Даже штрих-код на посадочном талоне может содержать конфиденциальные детали, такие как номер паспорта.

Фото: http://gifok.net/images/2016/03/25/viza2.jpg

Руководитель отдела кибербезопасности и ИТ-компании Blue Light IT, Амир Сакс, рассказал о том, как хакеры могут получить полный доступ к информации о бронировании и личных данных: "С использованием имени и фамилии пассажира хакер может получить доступ к номеру телефона, адресу электронной почты и контактной информации для экстренных ситуаций". Эксперт по мониторингу нарушений данных и основатель компании Breachsense, Джош Амишав, поддержал данное предупреждение, указав, что номер часто летающего пассажира, имя и отчество являются ценными данными для кражи личных данных, которые злоумышленники могут использовать для мошеннических действий.

Хакеры могут применять методы социальной инженерии, представляя себя за представителей авиакомпании, чтобы обманом получить больше личных данных. Они также могут использовать фишинговые уловки, используя информацию с посадочных талонов, что приводит к переходу по вредоносным ссылкам или обмену конфиденциальными данными. Даже если распечатанный посадочный талон был утерян или украден, он также может стать источником угрозы, так как мошенники могут получить доступ к личным данным пассажира.

Эксперты рекомендуют уничтожать посадочные талоны и любые билеты после использования, чтобы обеспечить безопасность своих данных. Для предотвращения утечки личных данных рекомендуется использовать программное обеспечение для редактирования фотографий, размыть или изменить некоторую информацию перед публикацией.

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