МК: чем опасен отдых по системе "всё включено" в России

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых по системе "всё включено" в России не стоит даже сравнивать с турецким. Полный пансион по-российски есть, однако он очень сильно отличается от привычного. Об этом пишет "МК".

Фото: pixabay.com

Честные российские эксперты туротрасли признают, что там всё "по-нашему". По их словам, проблема заключается также и в недопонимании терминологии: россияне при словах "всё включено" представляют себе нечто шикарное и изобильное, а потом разочаровываются.

Отели, работающие по системе "всё включено", имеются на Черноморской Ривьере. И этим летом спрос на них вырос по сравнению с прошлым в 3,5 раза, заявили туроператоры.

При этом с ценами здесь всё довольно запутано. Дешевле анапских почти в два раза крымские "всё включено", однако таких отелей на полуострове всего с десяток. А самый дорогой и шикарный отечественный "пятизвёздный" полный пансион (от 25 тысяч рублей за сутки) в Геленджике. Четырехзвёздный двухместный номер в Сочи стоит в среднем от 12 тысяч за сутки.

Собеседница издания, которая провела с семьёй неделю в Ялте, заявила, что полный пансион обошёлся им в 280 тысяч рублей без дороги. Но об этом они пожалели в первый же день.

По словам женщины, "всё включено" никак не облегчило им отдых с маленьким ребёнком, так как отель не предлагал ни какого-то особого детского меню, ни специальной анимации, зато соблазнов было полно за пределами гостиницы.

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