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Туристка из РФ пришла в ужас, изучив отзывы про самый дорогой отель "5 звёзд" турецкой Аланьи

1:34
Туризм

Путешественница из России ознакомилась с отзывами о самом дорогом пятизвёздочном отеле в Аланье в Турции, который был представлен на одном из сайтов бронирования. Прочитанное её потрясло, пишет "Турпром".

Туристка пришла к удивительному решению, взвесив все "за" и "против", поделившись подробностями в своём блоге.

Она отметила, что престижный отель Annabella Diamond Hotel & Spa — All Inclusive предлагает обслуживание гостей по системе "ультра всё включено". За 6 ночей проживания в нём придётся заплатить на двоих около 600 тысяч рублей. Однако отзывы далеко не все положительные.

В негативных отзывах в основном говорится, что заведение своему звёздному статусу не соответствует. Одна из туристок, отдыхавшая там в прошлом году, рассказала о слабой анимации и отсутствии зрелищ, плохой уборке и грязи в номерах, отсутствии даже базовых предметов гигиены, таких как шампунь и гель для душа.

Отзывы других гостей свидетельствуют о проблемах с заселением, грязи на пляже, хамском отношении персонала, отсутствии развлечений для молодых и одиноких людей, однообразной еде и невкусных завтраках и супах. В отеле также много поляков и немцев, но есть и русские.

Автор блога, изучив отзывы о дорогом отеле и сравнив их с комментариями об отдыхе в более дешёвых гостиницах Турции, заключила, что за звёзды переплачивать не стоит.

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Самый ужасный отель Турции за 2500$
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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