Контракт на 10 миллионов рублей: голкипер "Балтики" Латышонок будет играть за "Зенит"

По информации, полученной из Telegram-канала журналиста Ивана Карпова, "Зенит" из Санкт-Петербурга намерен приобрести голкипера "Балтики" Евгения Латышонка за сумму в размере 10 миллионов рублей.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.