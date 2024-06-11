Контракт на 10 миллионов рублей: голкипер "Балтики" Латышонок будет играть за "Зенит"

"Зенит" приобрёл вратаря "Балтики" Латышонка за 10 миллионов рублей

По информации, полученной из Telegram-канала журналиста Ивана Карпова, "Зенит" из Санкт-Петербурга намерен приобрести голкипера "Балтики" Евгения Латышонка за сумму в размере 10 миллионов рублей.

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Источник сообщает, что "Зенит" уже отправил уведомление "Балтике" о том, что они собираются активировать опцию выкупа игрока. Также отмечается, что сам Латышонок долго сомневался в переходе в "Зенит", в то время как "Балтика" предлагала ему улучшенные условия контракта.

Евгений Латышонок, 25-летний вратарь, был сформирован в академии ФК "Краснодар" и летом 2019 года перешел в "Балтику". В прошлом сезоне он провел 34 матча в разных турнирах, пропустив 44 гола, и восьмикратно сохранял свои ворота в чистоте.

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 650 тысяч евро. Кроме того, ранее стало известно, что ФК "Спартак" также предложил "Балтике" сделку по трансферу Евгения Латышонка.