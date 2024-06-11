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Контракт на 10 миллионов рублей: голкипер "Балтики" Латышонок будет играть за "Зенит"

"Зенит" приобрёл вратаря "Балтики" Латышонка за 10 миллионов рублей

Спорт

По информации, полученной из Telegram-канала журналиста Ивана Карпова, "Зенит" из Санкт-Петербурга намерен приобрести голкипера "Балтики" Евгения Латышонка за сумму в размере 10 миллионов рублей.

"Зенит" приобрёл вратаря "Балтики" Латышонка за 10 миллионов рублей
Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Источник сообщает, что "Зенит" уже отправил уведомление "Балтике" о том, что они собираются активировать опцию выкупа игрока. Также отмечается, что сам Латышонок долго сомневался в переходе в "Зенит", в то время как "Балтика" предлагала ему улучшенные условия контракта.

Евгений Латышонок, 25-летний вратарь, был сформирован в академии ФК "Краснодар" и летом 2019 года перешел в "Балтику". В прошлом сезоне он провел 34 матча в разных турнирах, пропустив 44 гола, и восьмикратно сохранял свои ворота в чистоте.

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 650 тысяч евро. Кроме того, ранее стало известно, что ФК "Спартак" также предложил "Балтике" сделку по трансферу Евгения Латышонка.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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