Нигматуллин высказался о том, что ждёт Сафонова в "ПСЖ"

Нигматуллин считает, что у Сафонова есть хорошие шансы в "ПСЖ"

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал своё мнение относительно возможного перехода вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В комментарии изданию "Татар-информ" Нигматуллин отметил, что некоторые люди относятся к этому трансферу скептически, учитывая уже присутствующего вратаря "ПСЖ" — Джанлуиджи Доннарумма.

Тем не менее, Нигматуллин подчеркнул, что стиль игры Доннаруммы в "Милане" и "ПСЖ" различается.

"Скажу так, что Доннарумма в "Милане" и "ПСЖ" — это два абсолютно разных вратаря. Мне нравился Доннарумма в молодости, когда ему не было 20 лет. Сейчас мне его игра не нравится, поэтому, если будет работать спортивный принцип, то у Сафонова появятся шансы", — сказал Нигматуллин.

Ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил об интересе "ПСЖ" к приобретению Сафонова, а также о том, что все подробности перехода уже согласованы между клубами. Предполагается, что Сафонов подпишет контракт с "ПСЖ" до 2029 года, а "Краснодар" получит около €20 млн за трансфер, включая дополнительные бонусы.

Такой переход может предоставить Сафонову возможность развиваться и принять вызов в новом клубе, так как "ПСЖ" имеет высокие амбиции в достижении успехов как во Франции, так и на европейской арене.