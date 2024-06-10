Канадский хоккеист Пакетт объяснил, для чего ему нужно российское гражданство

Канадский игрок "Динамо" Пакетт собирается получить российское гражданство

1:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий московского хоккейного клуба "Динамо", Седрик Пакетт из Канады, поделился информацией о том, что ему начали оформлять российское гражданство.

Фото: commons.wikimedia.org by Олег Бхамбри (Вольтметро) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Канадец признался, что уже около трёх недель назад клуб начал процедуру оформления ему гражданства РФ. Как уже известно, в команде уже играет американский защитник Бреннан Менелл, который также получил российское гражданство.

Пакетт отметил, что пока не может давать подробности по этому вопросу, но поддержал решение Менелла в этом вопросе и выразил свою солирарность с ним. Он считает, что если футболист уже не первый год выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и хочет строить свою карьеру в России, то получение гражданства может быть очень полезным. Это позволит легионеру находиться на высоком уровне в КХЛ и облегчит процедуру регистрации в лиге.

"Если ты не первый уже год выступаешь в КХЛ, если тебе всё нравится, если ты хочешь строить карьеру в этой лиге и у тебя есть возможность получить российское гражданство, — почему же этим не воспользоваться? Это идеальная ситуация, и это может помочь при выступлении в КХЛ", — сказал Пакетт в эфире "Матч ТВ".

Пакетт уже имеет опыт игры в КХЛ, сначала за "Динамо" из Минска, а сейчас за московское "Динамо". За свою карьеру в лиге он провел 127 матчей, в которых набрал 71 очко (42+29). Помимо этого, он также является обладателем Кубка Стэнли 2020 года, выиграв его в составе "Тампа-Бэй Лайтнинг".