Американский боксер Кевин Джонс решительно влюбился в Россию и даже принял российское гражданство, добавив к своему имени отчество Владимирович в честь президента страны. Спортсмен считает Россию своим раем, где можно осуществить свою "американскую мечту" — жить в месте с большой свободой, простором и естественной едой.
Кевин выбрал город Самару для постоянного проживания после того, как во время турнира он узнал о красотах Волги и истории города. Он уже взял ипотеку в Самаре и активно ищет свою любовь, отмечая, что выбор будет сложен, так как в городе проживают самые красивые девушки.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.