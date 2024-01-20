Американский боксер Кевин Джонс переехал в Россию и взял ипотеку

Боксер Кевин Джонс: из Америки в Россию за любовью и ипотекой

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Американский боксер Кевин Джонс решительно влюбился в Россию и даже принял российское гражданство, добавив к своему имени отчество Владимирович в честь президента страны. Спортсмен считает Россию своим раем, где можно осуществить свою "американскую мечту" — жить в месте с большой свободой, простором и естественной едой.

Фото: личный аккаунт инстаграм Кевина Джонсона

Кевин выбрал город Самару для постоянного проживания после того, как во время турнира он узнал о красотах Волги и истории города. Он уже взял ипотеку в Самаре и активно ищет свою любовь, отмечая, что выбор будет сложен, так как в городе проживают самые красивые девушки.