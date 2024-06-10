Пять секретов подготовки к эффективным тренировкам

Известно, что регулярные физические нагрузки помогут похудеть. Однако не менее важно при этом правильно питаться. Нужно следовать основным рекомендациям, которые касаются режима питья и принятия пищи в течении каждого дня.
5 правил, которые необходимо знать всем, кто стремится к тому, чтобы сбросить вес:
Первое: пейте зеленый чай по утрам. Он активизирует процессы метаболизма в организме. Алкоголь же в любых дозах, его существенно замедляет.
Второе: откажитесь от белого сахара, без него жиросжигание в организме проходит гораздо быстрее.
Третье: в напитки и блюда можно добавлять корицу, она подавляет чувство голода. А перец чили повышает скорость обменных процессов на шесть процентов, сжигание жира увеличивает — на 14.
Четвертое: пищу нужно употреблять 4-5 раз в день, небольшими порциями. Это способствует быстрому обмену веществ и сжиганию калорий.
Пятое: при занятиях спортом организм быстро обезвоживается. Стоит пить воду каждые 15-20 минут, за один раз следует употреблять не более 150 мл, пишет "КП Спорт".
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