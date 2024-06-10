Пять секретов подготовки к эффективным тренировкам

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известно, что регулярные физические нагрузки помогут похудеть. Однако не менее важно при этом правильно питаться. Нужно следовать основным рекомендациям, которые касаются режима питья и принятия пищи в течении каждого дня.

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5 правил, которые необходимо знать всем, кто стремится к тому, чтобы сбросить вес:

Первое: пейте зеленый чай по утрам. Он активизирует процессы метаболизма в организме. Алкоголь же в любых дозах, его существенно замедляет.

Второе: откажитесь от белого сахара, без него жиросжигание в организме проходит гораздо быстрее.

Третье: в напитки и блюда можно добавлять корицу, она подавляет чувство голода. А перец чили повышает скорость обменных процессов на шесть процентов, сжигание жира увеличивает — на 14.

Четвертое: пищу нужно употреблять 4-5 раз в день, небольшими порциями. Это способствует быстрому обмену веществ и сжиганию калорий.

Пятое: при занятиях спортом организм быстро обезвоживается. Стоит пить воду каждые 15-20 минут, за один раз следует употреблять не более 150 мл, пишет "КП Спорт".