Силкин: хороший иностранный тренер в Россию не поедет, так зачем они тут нужны?

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился своим мнением о зарубежных тренерах, работающих в РПЛ.
Он выразил отрицательное отношение к присутствию иностранных тренеров в РПЛ, считая, что хорошие зарубежные специалисты не поедут в Россию, так как они мечтают работать в больших и престижных клубах.
"Я негативно отношусь к иностранным тренерам в РПЛ. Хороший иностранный тренер к нам не поедет, так как все мечтают попасть в гранд. Если они там не нужны, то зачем они нужны тут? Нужно верить в своих, ведь у нас есть свои тренеры", — сказал Силкин в разговоре с "Чемпионатом".
Силкин считает, что вопрос о привлечении иностранных тренеров следует задавать руководству клубов, которые их нанимают. Он поднял вопрос о патриотизме этих клубов и их мотивах приглашения зарубежных тренеров.
Идею введения налога на иностранных тренеров, высказанную Александром Гершковичем, Силкин поддерживает, считая, что в данной ситуации отечественным тренерам остается только ждать.
Согласно его мнению, команду, в которой говорят на русском языке, лучше возглавлять тренеру, также говорящему на русском языке. Это, по его мнению, сделало бы все проще и избавило бы от необходимости использования переводчиков, так как истинные эмоции невозможно передать через перевод.
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