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Силкин: хороший иностранный тренер в Россию не поедет, так зачем они тут нужны?

Тренер Силкин не понимает, зачем РПЛ нужны второсортные иностранные тренеры

1:28
Спорт

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился своим мнением о зарубежных тренерах, работающих в РПЛ.

Тренер Силкин не понимает, зачем РПЛ нужны второсортные иностранные тренеры
Фото: commons.wikimedia.org by Olga Stepinsh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Он выразил отрицательное отношение к присутствию иностранных тренеров в РПЛ, считая, что хорошие зарубежные специалисты не поедут в Россию, так как они мечтают работать в больших и престижных клубах.

"Я негативно отношусь к иностранным тренерам в РПЛ. Хороший иностранный тренер к нам не поедет, так как все мечтают попасть в гранд. Если они там не нужны, то зачем они нужны тут? Нужно верить в своих, ведь у нас есть свои тренеры", — сказал Силкин в разговоре с "Чемпионатом".

Силкин считает, что вопрос о привлечении иностранных тренеров следует задавать руководству клубов, которые их нанимают. Он поднял вопрос о патриотизме этих клубов и их мотивах приглашения зарубежных тренеров.

Идею введения налога на иностранных тренеров, высказанную Александром Гершковичем, Силкин поддерживает, считая, что в данной ситуации отечественным тренерам остается только ждать.

Согласно его мнению, команду, в которой говорят на русском языке, лучше возглавлять тренеру, также говорящему на русском языке. Это, по его мнению, сделало бы все проще и избавило бы от необходимости использования переводчиков, так как истинные эмоции невозможно передать через перевод.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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