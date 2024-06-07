Силкин: хороший иностранный тренер в Россию не поедет, так зачем они тут нужны?

Тренер Силкин не понимает, зачем РПЛ нужны второсортные иностранные тренеры

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился своим мнением о зарубежных тренерах, работающих в РПЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Olga Stepinsh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Он выразил отрицательное отношение к присутствию иностранных тренеров в РПЛ, считая, что хорошие зарубежные специалисты не поедут в Россию, так как они мечтают работать в больших и престижных клубах.

"Я негативно отношусь к иностранным тренерам в РПЛ. Хороший иностранный тренер к нам не поедет, так как все мечтают попасть в гранд. Если они там не нужны, то зачем они нужны тут? Нужно верить в своих, ведь у нас есть свои тренеры", — сказал Силкин в разговоре с "Чемпионатом".

Силкин считает, что вопрос о привлечении иностранных тренеров следует задавать руководству клубов, которые их нанимают. Он поднял вопрос о патриотизме этих клубов и их мотивах приглашения зарубежных тренеров.

Идею введения налога на иностранных тренеров, высказанную Александром Гершковичем, Силкин поддерживает, считая, что в данной ситуации отечественным тренерам остается только ждать.

Согласно его мнению, команду, в которой говорят на русском языке, лучше возглавлять тренеру, также говорящему на русском языке. Это, по его мнению, сделало бы все проще и избавило бы от необходимости использования переводчиков, так как истинные эмоции невозможно передать через перевод.