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Юран о востребованности иностранных тренеров в РПЛ: "Должно быть какое-то самоуважение"

Сергей Юран: печально, что в РПЛ наплевательски относятся к российским тренерам

2:03
Спорт

Известный эксперт в области футбола Сергей Юран поделился своим мнением о том, как относятся российские клубы к отечественным тренерам в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Сергей Юран: печально, что в РПЛ наплевательски относятся к российским тренерам
Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Он выразил свое негодование по поводу предпочтения иностранных тренеров. Юран отметил, что в настоящее время российские тренеры не слишком востребованы в России.

"Сейчас востребованность захватили балканские представители. На это смешно смотреть. Должно же быть какое-то самоуважение. У нас были, есть и будут заслуженные тренеры. Приезжают иностранцы — чего они добиваются? При этом попадают в топ-клубы. Печально всё это видеть", — сказал Юран в разговоре с "Чемпионатом".

Юран признался, что не понимает, почему иностранные тренеры приезжают в Россию и им удаётся достичь успеха, в то время как отечественным тренерам не уделяется должного внимания.

Он также отметил, что российские бюджетные клубы тратят государственные средства на оплату иностранных тренеров, вместо того чтобы развивать отечественных. Юран считает, что Российская Премьер-Лига должна обратить внимание на развитие отечественных тренеров, особенно в период, когда российские клубы не участвуют в еврокубках.

Он привёл в пример отечественный хоккей, где отказались от иностранных тренеров и стали успешно работать с российскими тренерами.

"Есть хороший пример в лице хоккея — отказались от иностранных тренеров. Одно время у нас были и чехи, и финны, и канадцы, и шведы. В итоге отказались. У нас сейчас в клубах КХЛ работают российские тренеры и делают это хорошо. Вот, подсказка. Повторюсь, что должно быть самоуважение", — добавил Юран.

Он выразил надежду на то, что новый министр спорта, Михаил Дегтярев, обратит внимание на эти проблемы и продемонстрирует свою приверженность России и .

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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