Тренер Ходырев рассказал как отличить натурального спортсмена от "химика"

Фитнес-эксперт Егор Хорырев рассказал. как в спортзале отличить натурального атлета от спортсмена "на препаратах".
"Химиком" считают того, кто пьет препараты, запрещённые Всемирным антидопинговым агентством и Российской национальной антидопинговой организацией", — цитирует тренера "Чемпионат".
По его словам, натуральный атлет занимается только на собственных ресурсах организма. Синтетические вещества, которые принимают некоторые спортсмены, помогают увеличить мышцы, увеличивают силу и выносливость. Большинство из таких препаратов по своей структуре родственны мужскому половому гормону — тестостерону.
Чтобы отличить "химика" от "натурала" стоит обратить внимание на скорость работы мышечной массы спортсмена, первые набирают значительно быстрее. Также у атлетов на стероидах огромные трапециевидные мышцы и мускулы шеи — трапеция буквально выпирает из-за шеи, а также массивные и круглые дельтовидные мышцы.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.