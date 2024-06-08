Тренер Ходырев рассказал как отличить натурального спортсмена от "химика"

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Фитнес-эксперт Егор Хорырев рассказал. как в спортзале отличить натурального атлета от спортсмена "на препаратах".

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet is licensed under public domain

"Химиком" считают того, кто пьет препараты, запрещённые Всемирным антидопинговым агентством и Российской национальной антидопинговой организацией", — цитирует тренера "Чемпионат".

По его словам, натуральный атлет занимается только на собственных ресурсах организма. Синтетические вещества, которые принимают некоторые спортсмены, помогают увеличить мышцы, увеличивают силу и выносливость. Большинство из таких препаратов по своей структуре родственны мужскому половому гормону — тестостерону.

Чтобы отличить "химика" от "натурала" стоит обратить внимание на скорость работы мышечной массы спортсмена, первые набирают значительно быстрее. Также у атлетов на стероидах огромные трапециевидные мышцы и мускулы шеи — трапеция буквально выпирает из-за шеи, а также массивные и круглые дельтовидные мышцы.