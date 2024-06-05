Тренер-эксперт Татьяна Павловская назвала лучшие силовые упражнения для женщин, которые можно выполнять как в спортзале, так и в домашних условиях. Силовые тренировки — отличный способ проработать всё тело.
"Помните, что регулярные тренировки, правильное питание и отдых играют ключевую роль в достижении желаемых результатов", — цитирует Павловскую "Чемпионат".
По ее словам, регулярные силовые тренировки помогут женщинам предотвратить потерю костной массы и улучшить общую структуру костей. Татьяна Павловская назвала упражнения, которые можно выполнять дома: приседания; выпады; сгибание рук с гантелями; обратные отжимания; становая тяга; прямые скручивания на пресс; планка.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.