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Силовые упражнения для девушек, которые можно делать дома и в зале

Силовые упражнения для девушек, которые можно делать дома и в зале

0:49
Спорт

Тренер-эксперт Татьяна Павловская назвала лучшие силовые упражнения для женщин, которые можно выполнять как в спортзале, так и в домашних условиях. Силовые тренировки — отличный способ проработать всё тело.

Силовые упражнения для девушек, которые можно делать дома и в зале
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Помните, что регулярные тренировки, правильное питание и отдых играют ключевую роль в достижении желаемых результатов", — цитирует Павловскую "Чемпионат".

По ее словам, регулярные силовые тренировки помогут женщинам предотвратить потерю костной массы и улучшить общую структуру костей. Татьяна Павловская назвала упражнения, которые можно выполнять дома: приседания; выпады; сгибание рук с гантелями; обратные отжимания; становая тяга; прямые скручивания на пресс; планка.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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