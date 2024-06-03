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Microsoft заявила, что Россия использует ИИ для срыва Олимпийских игр-2024 во Франции

В Microsoft утверждают, что Россия стремится сорвать Олимпиаду-2024 в Париже

Спорт

В своем докладе компания Microsoft заявляет, что Россия предпринимает усилия по дезинформации и дискредитации Олимпиады в Париже с использованием фейковых видеороликов.

В Microsoft утверждают, что Россия стремится сорвать Олимпиаду-2024 в Париже
Фото: Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0

В докладе компании отмечается, что Россия давно стремилась нарушить Олимпийские игры, а сейчас они используют искусственный интеллект для улучшения эффективности своих действий.

"Россия наращивает кампанию по злонамеренной дезинформации против Франции, президента Эммануэля Макрона, Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийских игр 2024 года в Париже. Россия десятилетиями планировала сорвать Олимпийские игры, но Центр анализа угроз Microsoft (MTAC) обнаружил, что её тактика сейчас сочетается с искусственным интеллектом (ИИ) во вредоносной деятельности", — сказано в докладе компании.

Основной целью этих операций, согласно заявлению Microsoft, является подрыв репутации Международного олимпийского комитета и создание напряженной ситуации с возможными вспышками насилия во время игр в Париже.

Олимпиада в Париже запланирована на период с 26 июля по 11 августа.

Дополнительную информацию можно найти на сайте компании Microsoft.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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