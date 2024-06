Microsoft заявила, что Россия использует ИИ для срыва Олимпийских игр-2024 во Франции

В своем докладе компания Microsoft заявляет, что Россия предпринимает усилия по дезинформации и дискредитации Олимпиады в Париже с использованием фейковых видеороликов.

Фото: Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0