Слуцкая рассказала, поехала ли бы она на ОИ сегодня: "Я однозначно за, все знают своих героев"

Российская фигуристка Ирина Слуцкая, имеющая два чемпионских звания на мировых соревнованиях, поделилась своим видением участия в Олимпийских играх в нынешних условиях.
Слуцкая призналась, что она бы охотно приняла возможность поехать на Олимпиаду, поскольку каждому спортсмену хочется достичь максимальных результатов в своей деятельности. Олимпийские игры являются вершиной для многих спортсменов, и они стремятся попробовать себя на этом грандиозном мероприятии.
В то же время, Слуцкая отметила, что отсутствие на Олимпиаде национального флага и гимна вызывает недовольство. Тем не менее, она все равно выступала бы на Олимпийских играх, в надежде ощутить, какое оно, это самое значимое и важное событие в жизни каждого спортсмена.
"Я бы поехала на Олимпийские игры. У каждого есть своя работа, хочется довести её до самой высокой точки, до пика. Для спортсмена это Олимпийские игры. Все знают своих героев. Да, неприятно, что нет ни флага, ни гимна. Но спортсмен идёт к этому всю жизнь, он хочет хотя бы попробовать, что это такое", — сказала Слуцкая, которую цитирует News.
Напомним, фигуристка Ирина Слуцкая является обладательницей серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр, а также она имеет две победы на чемпионатах мира. Более того, она установила рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах Европы среди одиночниц — у нее их целых семь.
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