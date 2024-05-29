Джефф Монсон отказался от гражданство США из-за поддержки страной Украины

Популярный боец ММА Джефф Монсон рассказал, почему ему больше не нужно гражданство Штатов.
Ранее он принял решение отказаться от гражданства США.
"Я принял решение, когда я увидел конфликт на Украине другими глазами, посетил регион лично, увидел смерть, причиной которой являются США и их поддержка Украины", — цитирует Монсона РИА Новости.
Он добавил, что прочувствовал это всё. Теперь боец понимает, что не может быть гражданином Америки.
"Здесь мало просто сказать, что я не поддерживаю это. Здесь нужны решительные действия, и я никоим образом не хочу быть частью этого", — отметил Монсон.
Он рассказал, что не жалеет об отказе от гражданства. Однако ему плохо от того, что он не может увидеться со своими детьми.
Кстати, 53-летний боец смешанных единоборств в 2018 году проучил российский паспорт.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.