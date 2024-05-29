Джефф Монсон отказался от гражданство США из-за поддержки страной Украины

Боец Монсон назвал причины отказа от гражданства США

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Популярный боец ММА Джефф Монсон рассказал, почему ему больше не нужно гражданство Штатов.

Фото: flickr.com by Sean Hobson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ранее он принял решение отказаться от гражданства США.

"Я принял решение, когда я увидел конфликт на Украине другими глазами, посетил регион лично, увидел смерть, причиной которой являются США и их поддержка Украины", — цитирует Монсона РИА Новости.

Он добавил, что прочувствовал это всё. Теперь боец понимает, что не может быть гражданином Америки.

"Здесь мало просто сказать, что я не поддерживаю это. Здесь нужны решительные действия, и я никоим образом не хочу быть частью этого", — отметил Монсон.

Он рассказал, что не жалеет об отказе от гражданства. Однако ему плохо от того, что он не может увидеться со своими детьми.

Кстати, 53-летний боец смешанных единоборств в 2018 году проучил российский паспорт.