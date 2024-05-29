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Сергей Семак сообщил, что думает о сравнении себя с Олегом Романцевым по числу чемпионских титулов

Тренер "Зенита" Семак признал, что Олег Романцев сильнее него

1:55
Спорт

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил своё мнение о шестом чемпионстве команды под его руководством в Российской Премьер-Лиге и обходе бывшего тренера "Спартака" Олега Романцева по количеству чемпионских титулов.

Тренер "Зенита" Семак признал, что Олег Романцев сильнее него
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Семак подчеркнул, что для него самое главное — результаты команды. По его словам, он не придаёт значение индивидуальным достижениям и не сравнивает себя с Олегом Романцевым.

"Самое главное — результаты команды. Это командная победа. То, что это имеет значение с точки зрения индивидуальных наград, меня мало интересует. Кто сильнее — я или Олег Романцев? Конечно, Олег Иванович", — сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

"Зенит" под руководством Сергея Семака одержал победу со счётом 2:1 над командой "Ростов" в 30-м туре Российской Премьер-Лиге и стал чемпионом сезона 2023/2024.

Для Семака этот титул стал шестым в его тренерской карьере (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024). Ранее Семак пять раз выигрывал чемпионские титулы, будучи игроком "ЦСКА" (2003), "Рубина" (2008 и 2009) и "Зенита" (2010 и 2011/2012). Таким образом, Семак имеет в общей сложности 11 побед в Российской Премьер-Лиге как тренер и игрок.

Как СЕМАК стал самым побеждающим тренером ЗЕНИТА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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