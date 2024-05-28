Газзаев поздравил Семака с победой "Зенита" в РПЛ

Экс-тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и футбольного клуба ЦСКА поздравил главного тренера клуба "Зенит" Сергея Семака с шестой подряд победой в Российской Премьер-Лиге.
"Шесть раз подряд команда выиграла чемпионат. Это достижение, это искусство! Поздравляю Сергея Семака", — цитирует Валерия Газзаева портал "СЭ".
Среди лучших игроков этого сезона тренер выделил: Кассьерру, Кордобу и Тюкавина.
Кстати, после выигрыша "Зенита" в чемпионате Сергей Семак на "Газпром Арене" подписал новый контракт с питерским клубом на ближайшие пять лет — до конца сезона-2029/30.
Ранее Валерий Газзаев эмоционально отреагировал на признание Марцела Лички лучшим тренером сезона в РПЛ.
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