Сбалансированная диета является одним из принципов успешного снижения веса. Что следует убрать из рациона, чтобы похудеть, а что, наоборот, добавить?
Ограничения и исключения часто приводят к коллапсу и повторному набору веса.
"Одних изменений в питании зачастую бывает недостаточно", — предупреждает Павел Ивакин, диетолог и сотрудник научного отдела научно- производственной компании "Биовеста".
Врач утверждает, что необходима также программа физической активности, правильный психологический настрой, труд и отдых.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.