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Чего следует избегать при похудении Исключите эти продукты из рациона, чтобы начать худеть

Чего следует избегать при похудении

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Спорт

Сбалансированная диета является одним из принципов успешного снижения веса. Что следует убрать из рациона, чтобы похудеть, а что, наоборот, добавить?

Что убрать из рациона для похудения | Диетолог Андрей Никифоров12 +

Ограничения и исключения часто приводят к коллапсу и повторному набору веса.

"Одних изменений в питании зачастую бывает недостаточно", — предупреждает Павел Ивакин, диетолог и сотрудник научного отдела научно- производственной компании "Биовеста".

Врач утверждает, что необходима также программа физической активности, правильный психологический настрой, труд и отдых.

Чтобы похудеть здоровым способом с помощью диеты, мы рекомендуем ограничить следующее:

  • Соль и сахар.
  • Полуфабрикаты замороженные.
  • Фастфуд.
  • Соусы готовые, заправки для салатов, майонез.
  • Насыщенные жиры (продукты молочные жирные)
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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