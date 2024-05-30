Чего следует избегать при похудении Исключите эти продукты из рациона, чтобы начать худеть

Чего следует избегать при похудении

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Сбалансированная диета является одним из принципов успешного снижения веса. Что следует убрать из рациона, чтобы похудеть, а что, наоборот, добавить?

Что убрать из рациона для похудения | Диетолог Андрей Никифоров12 +

Ограничения и исключения часто приводят к коллапсу и повторному набору веса.

"Одних изменений в питании зачастую бывает недостаточно", — предупреждает Павел Ивакин, диетолог и сотрудник научного отдела научно- производственной компании "Биовеста".

Врач утверждает, что необходима также программа физической активности, правильный психологический настрой, труд и отдых.

Чтобы похудеть здоровым способом с помощью диеты, мы рекомендуем ограничить следующее:

Соль и сахар.

Полуфабрикаты замороженные.

Фастфуд.

Соусы готовые, заправки для салатов, майонез.

Насыщенные жиры (продукты молочные жирные)